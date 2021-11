x

SARONNO – “Durante questi durissimi mesi di pandemia come partito non abbiamo mai dato spago, con affermazioni duplici e ondivaghe, a chi si inventava ogni “scusa” per mettere in dubbio che il vaccino e le misure di profilassi, sono l’unica arma concreta a nostra disposizione contro il virus. In questi giorni constatiamo che le forze politiche, che a volte hanno cercato il consenso proprio andando nella direzione opposta, sono smentite dai loro stessi governatori. Gli stessi hanno sollecitano al Governo misure anche più severe, contro chi pensa che il non vaccinarsi o il fare “quello che ci pare” sia la soluzione”. Così la sezione Pd di Saronno.

Proseguono i “dem”: “Saronno con l’amministrazione Airoldi per contrastare il covid ha fatto convintamente la sua parte, sia con una capillare azione informativa (la campagna Proteggiamoci dal Covid), sia approntando subito il punto tamponi e diagnostica all’ex bocciodromo. Ma ancor più adoperandosi e investendo risorse per aprire a Saronno un comodo hub vaccinale, che ad oggi ha abbondantemente traguardato le 100.000 dosi somministrate. L’hub è stata una scelta vincente e un grandissimo ringraziamento va ai medici e ai volontari che ci lavorano, garantendo professionalità e gentilezza. Se oggi il nostro paese è in una situazione migliore di tanti altri, lo si deve alle misure introdotte e ai tantissimi Italiani che hanno scelto il rispetto delle misure di profilassi, di affidarsi alla scienza e vaccinarsi. Come ormai tutti abbiamo appreso con il passare dei mesi e l’arrivo di nuove varianti, il vaccino fatto perde la sua forza nel proteggerci. Oggi più che mai è importante mantenere alta l’immunizzazione e ricorrere se previsto alla terza dose, per non vanificare i risultati raggiunti, proteggere al meglio noi stessi, e far continuare la ripresa economica del nostro Paese”.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi e le autorità all’hub vaccinale di via Parini a Saronno)

