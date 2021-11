Momento magico: arrivato in piazza l’albero di Natale di Lazzate

x

LAZZATE – È arrivato questa mattina in piazza il grande albero di Natale di Lazzate. Prelevato in tutta sicurezza da una villetta del paese, grazie al generoso dono di una concittadina, il grande albero di Natale ha attraversato le vie del centro per giungere alla sua destinazione della piazza davanti alla chiesa, dove ogni anno rappresenta il fulcro delle celebrazioni del periodo. La pianta è un abete bianco dell’altezza di dodici metri per il peso di circa 16 quintali. È stato trasferito con l’ausilio di un’autogru, la gestione della Polizia locale e la collaborazione dei volontari del Gvat. È una tradizione che si rinnova anno dopo anno, una consuetudine che rappresenta il momento dell’inizio del periodo delle feste, proprio oggi che manca esattamente un mese al Natale. Per assistere alla sistemazione dell’albero anche il sindaco Loredana Pizzi e l’assessore all’Ambiente Barbara Mazzarello. L’albero sarà ben visibile con le sue luci e le sue decorazioni in occasione dei Mercatini di Natale che, dopo un anno di pausa, torneranno ad illuminare e animare il centro del paese nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 dicembre.

