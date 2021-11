x

x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore alla Cultura Laura Succi in merito all’evento organizzato ieri sera da Chiese Aperte nella chiesa di San Francesco.

Da oggi la nostra Chiesa di San Francesco, la nostra città si sono arricchite di un’ opera che le rende ancora più belle. Ma il termine è riduttivo, perché nel lavoro di Franco Marrocco cogliamo, insieme alla potenza espressiva anche una grande sensibilità spirituale.

L’artista ha saputo creare un’immagine dove il colore, il segno, la forma, la luce risultano espressivi quanto e più della figura, inserendosi nel contesto di quei meravigliosi affreschi con discrezione, direi quasi con umiltà e con grande rispetto, riuscendo a raccontare uno strettissimo legame tra passato e presente. L’attenzione con cui affrontiamo solitamente l’opera d’arte si trasforma in meditazione nel cogliere questa rappresentazione dell’esperienza religiosa francescana. Come saronnese, prima ancora che nel ruolo di assessore non posso che ringraziare l’artista e tutti coloro che hanno contribuito all’evento per questo segno di amore per l’arte e per la città.