SARONNO – Stamattina le biciclette di Local express non consegneranno pacchi, spese o acquisti ma lasceranno in giro per la città di Saronno la ilSaronnove la penna della nostra testata ad edizione limitata che abbiamo realizzato per festeggiare i nostri 9 anni online.

Sono 50 le penne, igienizzate ed inserite in un apposito sacchetto, che saranno sparse per la città. Dove? Beh sicuramente negli spazi più iconici e dove vive la nostra comunità quindi facile immaginare le biciclette di Local Espress faranno tappa in corso Italia, in piazza San Francesco, in stazione ma anche in biblioteca e in Municipio.

Ecco qui alcune immagini delle penne “liberate” che possono aiutare la vostra caccia. Aspettiamo le vostre foto per raccontarci

IL NOSTRO PARTNER

La caccia al tesoro è resa possibile grazie al nostro partner Amicodentista -Amicomedico, poliambulatorio specialistico, centro odontoiatrico e punto prelievi di Caronno Pertusella, che in questi anni ha sostenuto in molte occasioni la nostra testata. “Supportare le realtà del nostro territorio è da sempre uno dei nostri principi cardine – commenta Maurizio Pedone, direttore sanitario del centro medico di via Lura -. Il legame con la città di Saronno per noi è forte: è proprio lì che, nel 1989, è iniziato il percorso che ci ha portato ad essere il centro sanitario di eccellenza che siamo oggi”.