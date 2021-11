x

VENEGONO INFERIORE – Ieri alle 19.15 auto fuori strada ed ha concluso la sua corsa nel fossato a bordo della carreggiata, in via Kennedy a Venegono Inferiore: immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi e sul posto, con ambulanza della Croce rossa ed automedica, sono accorsi anche i vigili del fioco: il conducente del mezzo, un uomo di 44 anni, solo a bordo, è infatti uscito completamente illeso dal mezzo ed ha subito chiarito di non avere necessità di cure mediche, non è stato necessario trasportarlo in ospedale. I pompieri lo hanno quindi aiutato a riportare il veicolo sulla strada.

Il sinistro è avvenuto in zona defilata, lungo la strada che passa nella zona verde di Pianbosco. Da quantificare l’entità dei danni all’autovettura, una utilitaria. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro, non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

(foto: intervento dei vigili del fuoco per l’incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato alla periferia di Venegono Inferiore)

28112021