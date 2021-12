x

CARONNO PERTUSELLA – Oggi pomeriggo alle 16.35 in via Isonzo a Caronno Pertusella pedone investito: la disavventura è capitata ad una pensionata del posto, di 74 anni, che è stata soccorsa dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e da quello di una ambulanza del Sos Uboldo. La donna si è presto ripresa ed è stata trasferita con l’autolettiga all’ospedale saronnese per essere medicata di comunque non gravi ferite. I militari dell’Arma, come sempre in casi simili, hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

A Rovello Porro oggi alle 9 intervento dell’ambulanza in via Cavour per una caduta accidentale a terra di un pedone, un uomo di 41 anni, che ha riportato non gravi contusioni ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce rossa, per essere medicato.

Tamponamento oggi alle 10.15 in via Monte Santo a Cesano Maderno: dopo lo scontro fra due automobili è stato medicato sul posto un uomo di 61 anni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti polizia locale, carabinieri e l’ambulanza della Croce verde.

