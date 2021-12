x

LOMAZZO – Nel girone B di Prima categoria oggi, per la 12′ giornata, s’è visto un Rovellasca 1910 davvero strabordante, che ha vinto 4-0 in trasferta sul campo dell’Albate: i protagonisti? Riolo e Ferrario, entrambi autori di doppiette personali. La capolista Esperia Lomazzo non si è smentita, confermando di essere squadra prolifica: oggi 3-1 in casa contro l’Albavilla, per i lomazzesi hanno segnato Tagliabue e doppietta di Drago mentre per gli ospiti il gol è stato di Stucchi. In una sfida di fondo classifica, pari 0-0 fra Fenegrò e Salus Turate.

Risultati 12′ giornata: Albate Hf-Rovellasca 1910 0-4, Calcio Menaggio-Portichetto 3-1, Cantù San Paolo-Ardita 1-2, Esperia Lomazzo-Albavilla 3-1, Fenegrò-Salus Turate 0-0, Monnet Xenia-Tavernola 3-2, Montesolaro-Guanzatese 1-3. Classifica: Esperia Lomazzo 32 punti, Ardita e Monnet Xenia 25, Menaggio 22, Guanzatese e Rovellasca 1910 21 punti, Portichetto Luisago e Cantù San Paolo 19, Albate Hf 15, Albavilla 13, Montesolaro 10, Salus Turate 8, Fenegrò 5, Tavernola 1.

(foto: Simone Ferrario, bomber del Rovellasca 1910)

