x

x

CANTALUPO – Siamo ad un’altra giornata di campionato della seconda categoria di Legnano tra il Cantalupo e la Pro juventute. Una partita ben giocata da entrambe le squadre soprattutto con molte occasioni da parte della Pro juventute ma che non riesce a trovare mai la via per il gol, a differenza della squadra ospitante che riesce ad andare a segno con un goal su calcio d’angolo e uno deviato.

Andrea Sorrentino

VIRTUS CANTALUPO: Perilli, Canciani, Tenelli (st Bottalico), Re Dionigi (st Gatti), Poerio, Grassi, Guffanti, Repetti, Scardilli (st Guy), Mazza (st Meraviglia), Mazzucco, Croci, Bottelli, Mantovan, Proverbio, Bottalico, Guy, Meraviglia, Gatti( st Proverbio), Nesci. Allenatore: Munari.

PRO JUVENTUTE: Falcone, Volpi (st L’ometto), Soldi, Morandi, Reda, Conchet, Ferrario( st Robbiani), Andree (st Meloni), Colombo, Di Gennaro (st Regalati), Geron (st Frasson), Salvin, Meloni, Regalati, Pittalis, Robbiani, Panaia, Venegoni, Lonetto, Frasson. Allenatore: Colombo.