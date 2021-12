x

x

RESCALDINA – Non sono basti i gol di Panico e di Sciannimanico alla Rescaldinese Calcio per superare il giovane Airoldi Origgio che oggi in trasferta ha portato a casa una vittoria importante.

A segnare per gli ospiti sono stati Guerrini e Dattolo a cui si è aggiunto un autogol degli avversari. Gli origgesi si sono così portati a 11 punti lasciando a fondo classifica proprio la Rescaldinese penultima sopra solo al Rescalda.

Asd Rescaldinese – Airoldi Origgio 2-3

ASD RESCALDINESE: Ravenoldi, Cartoso, Borroni, Sylanaim, Monti, Babasodaro, Lleshaj, Mhidou, Panico, Sciannimanico, Angillotti. A disposizione: Islamaj, Bohorquez, Pitari, Di Palma, Buongiorno, Espinosa.

AIROLDI ORIGGIO: Altimari, Colombo, Bianchi, Passer, Duva, Signo, Iannaccone, Dattolo, Tricarico, Butti, Macchi. A disposizione: Bianchi, Valentino. All. Rospetti