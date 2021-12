x

NOVATE – La domenica di oggi si conclude con un pareggio in trasferta per l’Sc United che in casa del Novate non subisce gol.

Uno 0 – 0 che fa bene su un campo difficile contro una squadra sicuramente quotata. Un punto che lascia sc United ancora in testa in solitaria anche se Cassina e Novatese sono rispettivamente ad uno e a due punti.

Osal Novate – Sc United

OSAL NOVATE – Di Maria, Gaviati, Rossini, Valentini, Saccenti, Saliva, Dell’Anna, Lotteri, Agugini, Doglio, Salerno. A disposizione: Bernardelli, Pappacena, Poire, Putaro, Russo, Sangalli, Cinardo, Bettucci.

SC UNITED – Malatesta, Saldarini, Carcuro, Deangelis, Bidi, Bulzi, Prota, Merlotti, Chiarello, Altobelli, Borsetti. A disposizione: Divincenzo, D’Isanto, Re, Ferioli, Ciliberto, Mariutsyn, Mari, Gallan, Carcuro.