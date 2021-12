x

x

SARONNO – Dopo il maltempo e la neve vista in settimana e che hanno fatto saltare il turno infrasettimanale, è annunciata una domenica di sole ma non tutte le partite previste saranno giocate, anzi alcune sono già state rinviate nei giorni scorsi prevedendo che i campi sarebbero stati nel weekend ancora impraticabili. Dove si gioca, si gioca alle 14.30. Per la 16 giornata di serie D si disputa Caronnese-Imperia sul sintetico dello stadio di corso della Vittoria, imperdibile sfida salvezza. Arbitro Vincenzo D’Ambrosio di Collegno, assistenti Federico Maria Pastore di Collegno e Andrea Cocomero di Nichelino.

Nelle categorie minori si è alla 13′ giornata. In Eccellenza preventivamente rinviata la partita della Varesina di Venegono Superiore che avrebbe dovuto giocare in trasferta contro l’Accadema pavese, il cui campo è ancora innevato dopo le abbondanti precipitazioni di mercoledì. Si disputa invece Ardor Lazzate-Vergiatese, arbitro Maichael Esposito di Bergamo, assistenti Andrea Colitti di Cinisello Balsamo e Federico Mucciante di Milano.

In Promozione sono previste Fbc Saronno-Olimpia con arbitro Davide Scalvi di Lodi, Aurora Cmc Uboldese-Meda con arbitro Alessio Galantino di Pavia, e Gallarate-Universal Solaro con arbitro Yassine Massaoudi di Lodi, assistenti Stefano Campanile di Milano e Erica Dafne Ferretti di Varese; certo il rinvio di Lentatese-Solese, Villa Cassano-Solbiatese, Valle Olona-Morazzone e Besnatese-Cantù.

In Prima categoria girone A a rischio Tradate-Bosto, con arbitro Alessio Boni di Milano, e Antoniana-Pro Azzurra Mozzate con arbitro Morad Rojla di Seregno. Nel girone B dovrebbero disputarsi Guanzatese-Esperia Lomazzo con arbitro Elisa Enis di Como, Rovellasca 1910-Cantù San Paolo con arbitro Matteo Zanta di Seregno e Salus Turate-Menaggio con arbitro Paolo Bruscagin di Gallarate. Nel girone N Ceriano Laghetto-Bollatese con arbitro Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio.

In Seconda categoria rinviate tutte le gare del girone I, comprese Lambrugo-Gerenzanese, Rovellese-Veniano e Virtus Cermenate-Misinto. Nel girone N previste Pro Juventute-Samarate con arbitro Vincenzo Guerra di Legnano, e Cistellum-Beata Giuliana con arbitro Gentian Mustafaj di Legnano.

Già in vacanza la Terza categoria, si riprende il 16 gennaio.

12122021