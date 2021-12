x

SARONNO – Dati dei contagi da coronavirus in salita a Saronno, nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Reina ha fatto il punto della situazione parlando ai microfoni della emittente comunitaria, Radiorizzonti.

“Porto notizie non confortanti, anzi – ha detto Airoldi – Ats ci fa sapere di 162 positivi, erano 133 la settimana prima e 102 nella precedente. Quindi la curva si sta alzando e diventando sempre più verticale. Io sono abbastanza preoccupato, non a caso ho emanato l’ordinanza che sino al 9 gennaio si pone l’obiettivo di limitare gli assembramenti nella parte centrale della città. Abbiamo sospeso gli incontri nei quartieri con i cittadini, ne mancavano due, w li faremo quando la situazione dovesse migliorare, oggi non si può rischiare”.

I decessi, ha riferito Airoldi, sono fermi a 211 da un paio di settimane ed erano rimasti fermi per mesi a 210.

