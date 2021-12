x

SOLARO – Il Comune di Solaro sospenderà le iscrizioni del servizio di mensa scolastica il 23 dicembre. Il servizio sarà dunque riattivato dal 10 gennaio soltanto per gli utenti che, in quella data, saranno in regola con i pagamenti. Tutti gli altri dovranno necessariamente mettersi in regola con i pagamenti se vorranno continuare ad usufruire del servizio che altrimenti non sarà garantito.

Al fine di agevolare il saldo delle posizioni debitorie degli utenti, l’ufficio della Solaro Multiservizi effettuerà delle aperture straordinarie nei giorni 21, 22, 23, 28, 29, 30 dicembre e 5 gennaio dalle 9 alle 12.15.

Di seguito le modalità di pagamento degli arretrati. Il pagamento del servizio di refezione scolastica può essere effettuato tramite:

• Comunicapp App scaricabile sullo smartphone.



• Farmacia Comunale N. 2 di corso Europa, 55. Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.



• Uffici della Multiservizi di via Mazzini, 76. Giorni e orari di apertura: sabato 12 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 16 dicembre dalle 15.30 alle 18, sabato 19 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 23 dicembre 9 alle 12, martedì 5 gennaio 15.30 alle 18.

