Provincia Monza e Brianza, Villa (Lega): “Centrosinistra fa saltare approvazione bilancio”

BRIANZA – “La nostra idea è quella di una provincia concreta e pragmatica, che investe risorse in opere pubbliche e lavora per restituire a questo ente la piena operatività che è stata sottratta dalla Legge Delrio, voluta ed approvata dal Partito democratico. Per rendersi conto del lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo, il periodo che coincide con la presidenza di Luca Santambrogio, è sufficiente vedere il numero di cantieri partiti su strade e scuole di competenza provinciale, anche in molti comuni amministrati dal centrosinistra. A non accorgersi di questo è rimasta solo la segreteria provinciale del Pd”. Così Andrea Villa, referente provinciale della Lega di Monza e Brianza. Prosegue: “Nell’ultima seduta del consiglio provinciale i consiglieri del centrosinistra hanno scelto di impedire la surroga di un consigliere e fare mancare il numero legale, facendo saltare l’approvazione del rendiconto di bilancio e una serie di interventi a beneficio di diversi Comuni, compresi quelli amministrati dal Pd”.

“E’ giusto sottolineare questo atteggiamento – conclude Villa – per evidenziare due visioni diverse: da una parte c’è la Lega che, con i suoi alleati di centrodestra, lavora per portare a casa risultati mentre dall’altra c’è chi dimostra irresponsabilità, immaturità e la ricerca ossessionata di polemiche per mascherare una totale assenza di progettualità”.

13122021