SARONNO – Anche nell’hub vaccinale ex Pizzigoni si sono registrati rallentamenti a causa del tilt del sistema informatico di Poste Italiane che gestisce le vaccinazioni.

Nel primo pomeriggio si sono registrati ritardi nella somministrazione dei vaccini anti Covid in diversi punti della Lombardia. Lunghe code si sono create ad esempio a Palazzo Scintille a Milano. Il problema che ha interessato anche l’hub saronnese secondo quanto riportato da alcuni presenti ha riguardato il problema tecnico al sistema informatico di Regione Lombardia, che impediva l’accesso ai dati con conseguente blocco della vaccinazioni.

I tecnici di Poste Italiane sono intervenuti tempestivamente mentre il personale è passato alla registrazioni manuale delle vaccinazioni che ha permesso di riprendere ma che ha rallentato i lavori.

La situazione è normalità in una quarantina di minuti.

