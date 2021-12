x

SARONNO – MILANO – Giovedì 16 dicembre dalle 00.01 alle 21 è stato indetto uno sciopero generale che potrà registrare adesione da parte del personale dei gestori delle infrastrutture Ferrovienord e RFI. Per questo, nonostante Trenord non sia coinvolta dall’agitazione, il servizio ferroviario lombardo potrà subire limitazioni o cancellazioni.

Saranno previste fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tutte le informazioni sulla circolazione dei treni saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.

Trenord invita i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

