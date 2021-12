x

UBOLDO – “Ieri la nostra volontaria Giuseppina Rocca è stata premiata dal sindaco di Uboldo, Luigi Clerici, per la sua attività di volontariato nella nostra associazione. “La Pina” è una dei fondatori della nostra associazione… correva l’anno 1983″ ricordano dal Sos Uboldo, sodalizio che tra l’altro garantisce il servizio di pronto intervento con le proprie ambulanze in caso di emergenze sanitarie sul territorio.



L’associazione Sos Uboldo è stata fondata nel 1983 da un gruppo di Volontari pronti a sacrificare parte del proprio tempo libero per uno scopo comune e socialmente utile, consapevoli che gli oneri e le responsabilità derivanti dal percorso intrapreso sarebbero stati tanto impegnativi quanto appaganti. La loro missione si concretizza quando Sos Uboldo viene fondata con proprio atto costitutivo e statuto il 10 aprile 1985, divenendo effettivamente operativa il 30 giugno 1987, data in cui riceve l’autorizzazione sanitaria. L’associazione Sos Uboldo si presenta quindi, fin dagli inizi, come un movimento di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo sociale e culturale della collettività.

(foto: Giuseppina Rocca con il sindaco Luigi Clerici ed altri volontari del Sos Uboldo)

