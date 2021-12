Panorama cronaca: due incidenti in A8 a Origgio, malore in ditta a Caronno, tamponamento a catena a Rescaldina

Panorama cronaca: due incidenti in A8 a Origgio, malore in ditta a...

ORIGGIO – Due incidenti oggi sull’autostrada A8 nel tratto fra Legnano ed Origgio dove c’è il bivio fra la A8 e la A9. Primo episodio in direzione sud alle 8, quando si sono scontrate due automobili, sul posto è intervenuta la polizia stradale ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, nessuno ha comunque avuto bisogno di essere trasferito in ospedale. Secondo episodio alle 8.45 sempre in direzione sud, nel tamponamento fra due auto sono rimasti contusi un uomo di 38 anni ed una ragazza di 29 anni, trasportati all’ospedale di Legnano dall’ambulanza della Cri. Non sono apparsi in pericolo di vita.

Tamponamento a catena invece oggi alle 9 in via Legnano a Rescaldina: cinque persone sono rimaste contuse, si tratta di due sedicenni, una donna di 42 anni, un uomo di 46 anni ed uno di 48 anni, nessuno è apparso in gradi condizioni. Per soccorrerli sono arrivate due ambulanze, sul posto anche i carabinieri.

A Caronno Pertusella malore in ditta: alle 19.15 una ambulanza della Croce d’argento è accorsa in un impianto lavorativo di via Meucci per prestare i soccorsi ad un 80enne, che comunque non è apparso grave.

