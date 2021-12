x

x

GERENZANO – Il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, oggi ha fatto il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

Come da comunicazione di Ats Insubria, vi informo che da venerdì 10 dicembre 2021 ad oggi, vi sono 30 nuovi casi di persone positive e 13 persone guarite da covid19.

Di seguito i dati aggiornati ad oggi nel nostro Comune:

– 47 persone attualmente positive

– 1118 persone guarite

– 36 persone decedute.

Da inizio pandemia ad oggi, a Gerenzano si contano 1201 casi di coronavirus. In questa settimana c’è stato un sensibile aumento di casi: non sottovalutiamo la situazione, ma continuiamo rispettare le disposizioni anti-covid19, per il bene di tutti:

– Indossiamo la mascherina.

– Laviamo e disinfettiamo spesso le mani.

– Manteniamo le distanze interpersonali.

Per necessità o chiarimenti sul covid-19 contattiamo subito il nostro medico o pediatra, telefoniamo al 1500 (Ministero della Salute), al 800894545 (Regione Lombardia), centralino Ats Insubria h24: 031370111 o 0332277111, call center Ats Insubria 800769622 attivo da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.

Al seguente link è possibile consultare i dati relativi alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in Lombardia, effettuati ai gerenzanesi:

https://www.regione.lombardia.it/…/dashboard-vaccini…

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

18122021