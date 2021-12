x

SARONNO / MILANO – “Una scossa sismica è stata avvertita in tutta la Lombardia. Si è registrata una scossa sismica nel comune di Bonate Sotto (Bergamo), da una prima stima dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con magnitudo ML 4.4 . Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, sono in corso alcune verifiche nel comune di Milano“. Lo fa sapere il comando provinciale dei pompieri.

Alla centrale operativa di Varese sono pervenute alcune chiamate, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Nel comune di Olgiate Molgora (Lecco) in via Roma un edificio fatiscente è crollato, “non si registra il coinvolgimento di persone; sul posto stanno operando i vigili del fuoco. In tutta la regione la situazione è monitorata, allo stato attuale non si registrano gravi criticità” specificano dalla centrale operativa dei vigili del fuoco.

La forte scossa è stata percepita con chiarezza anche a Saronno ed in tutta la zona, e nel resto della provincia di Varese oltre che nelle vicine Groane.

(foto: lo stabile crollato a Olgiate Molgora nel Lecchese)

18122021