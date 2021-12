x

SARONNO – Casi di positività al coronavirus nella Pallavolo Saronno: è stata rinviata la partita prevista ieri sera. A darne comunicazione è la società saronnese che fa base al palasport “Dozio” di via Biffi: “Essendosi verificati alcuni casi di positività tra i giocatori nelle ultime ore, saggiamente i nostri dirigenti in accordo con gli avversari del Fitprime Bresso e la Federazione italiana pallavolo hanno preferito rinviare la partita a data da definirsi dopo le festività natalizie”. Come comunicano dal club saronnese, “i positivi stanno tutti bene, asintomatici e sono in isolamento come da protocollo covid. Seguiranno ulteriori indicazioni”.

L’incontro si sarebbe dovuto disputare a partire dalle 21 di sabato al palazzetto di Bresso.

Saronno, vinto la scorsa settimana il derby contro la capolista Caronno, si trova adesso ai vertici della graduatoria.

