SARONNO – “Ad oggi non sono convinto che quel finanziamento non arriverà o peggio ancora che la scuola Rodari non si farà. Anzi io come sindaco sono convinto che la scuola Rodari si farà. E se si farà non sarà una scuola di cartone come rischiava di essere nel progetto iniziale. Sarà una scuola all’altezza dei nostri ragazzi e dei nostri docenti e in generale della città di Saronno“.

E’ la chiosa dell’intervento del sindaco Augusto Airoldi che ieri mattina ospite di Gianni Branca ed Angelo Volpi ha ripercorso il proprio intervento in consiglio comunale in cui ha spiegato come la città di Saronno abbia perso il finanziamento da 4 milioni di euro che dovevano arrivare dal Miur.

Airoldi ha parlato della necessità di una nuova progettazione, dello studio di un diverso progetto per il cantiere, del’aumento del corso delle materie prime. Ha rimarcato come l’Amministrazione abbia presentato una proroga dopo la scadenza dei termine per la presentazione dell’aggiudicazione dei lavori e di come questa non sia stata, come avvenuto per altre Amministrazioni “dal Comune di Milano a Regione Sardegna, accettata.

Airoldi però è andato oltre spiegando come la riqualificazione della scuola elementare del quartiere Prealpi resti in programma anche perchè l’Amministrazione è al lavoro per trovare i fondi.

Chiara la bocciatura del progetto che ha portato alla vittoria del bando “che con 5 milioni di euro avrebbe portato a realizzare una scuola di cartone”.

