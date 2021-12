x

CARONNO PERTUSELLA – Si è tenuto nella mattinata di giovedì 16 dicembre l’incontro pubblico “Occhio alle truffe” promosso da Auser con Associazione carabinieri ed Amministrazione comunale di Caronno Pertusella per informare e compiere opera di sensibilizzazione.

Durante l’incontro il comandante dei carabinieri Granatiero e il vice comandante della polizia locale Michele Albamonte, hanno messo in guardia i concittadini da truffatori “porta a porta” e ladri, dopo che episodi di raggiri o tentativo di truffa sono avvenuti anche da queste parti; in molti, infatti, i cittadini a partecipare.

Presente all’incontro anche Sebastiano Caruso, assessore ai Servizi Sociali.



(in foto: alcuni momento dell’incontro “Occhio alle truffe” dello scorso giovedì)









