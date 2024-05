Il 26 maggio alle 16 al Palazzo Fagnani a Gerenzano, via Fagnani 14, ci sarà un evento composito che regalerà ai presenti l’unione di più elementi per formare un tutt’unico tra musica e poesia. Il pubblico sarà trasportato dalle note dell’arpa di Alberto Cospito che evocano un timbro dolce e delicato. Il glissando particolarmente suggestivo che si ottiene pizzicando le corde dell’arpa condurranno ad ascoltare parole e poesia di Claudia Gaetani, scrittrice e poeta, che presenterà il suo libro “Figli delle stelle – frammenti di un unico sogno“.

La poesia secondo Claudia: “Vengono al mondo poesie come piccoli bagliori di luce e sono i sentimenti che mi percorrono liberamente osservando il cielo, raccontando una città, sfiorando mani amate, toccando i ricordi di un tempo vissuto. Leggere e scrivere poesie significa essere contaminati da un mondo fatto di ricordi, illusioni, percorsi, fatalità.”

Come per i precedenti pomeriggi domenicali sarà offerto un tè con dei biscotti a tutti i nostri ospiti. L’iniziativa proseguirà per tutto l’anno, a cadenza mensile, con una breve pausa durante il periodo estivo.”