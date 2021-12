x

SARONNO – Novità per la serie A1 della regular season: la federazione Softball ha rimescolato le carte per la stagione 2022. Organizzata su due gironi nazionali, le squadre che si sfideranno saranno di provenienza da nord e centro Italia. Sarà, dunque, la prima volta che Rheavendors Caronno Pertusella e Inox Team Saronno non si incontreranno nel giro A1 di regular season.

Non è l’unica novità: tra maggio e metà giugno, un intergirone mescolerà nuovamente le carte con serie di sfide incrociate di sola andata. In questo contesto non mancherà l’atteso derby locale: Saronno-Caronno Pertusella si giocherà il 7 maggio.

L’iniziò del campionato è fissato per il fine settimana del 2 e 3 aprile; il ritorno inizierà il 18 e 19 giugno. La conclusione del campionato è prevista per 3 e 4 settembre, per poi lasciare spazio a playoff e playout.



Nel girone A, sono state inserite le squadre Sestese fiorentina, Inox Team Saronno, New Bollate, Mkf Bollate, Collecchio e Pianoro; nel girone B, con le campionesse d’Italia del Forlì, Rheavendors Caronno Pertusella, Old Parma, Bussolengo, Nuoro e Thunders Castellana di Castelfranco Veneto.

