GERENZANO / SARONNO / CESATE – A Gerenzano alle 0.25 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno su segnalazione di un malore in via Fagnani: è stato soccorso un giovane di 23 anni alle prese con uno stato di intossicazione etilica. Il ragazzo è stato portato all’ospedale di Saronno, non è grave.

A Saronno ieri alle 10.15 caduta accidentale in via Mazzini, in centro, da parte di un pensionato del posto, di 72 anni. E’ stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Misinto e trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicto di non gravi lesioni.

Ieri alle 18 a Cesate in via Piave è rimasto contuso un motociclista di 16 anni, dopo un scontro col proprio mezzo contro una automobile. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho ed è arrivata una ambulanza della Croce viola, che lo ha trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese.

