x

x

SARONNO – “A causa della segnalazione di situazioni di quarantene che coinvolgono alcuni consiglieri comunali, si è ritenuto di attivarsi per organizzare una seduta consiliare in modalità remota, che, come sempre, verrà trasmessa sulla piattaforma di Civicam Saronno, che avrà inizio alle 19.30 e terminerà alle 20.30″. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale in relazione alla seduta consigliare odierna, per il conferimento della simbolica cittadinanza onoraria al “milite ignoto”.

Come ricordano dal Comune, tramite la seduta online, “le autorità e i consiglieri che non hanno vincoli di quarantene potranno poi recarsi al Monumento ai Caduti per la cerimonia in loco, che procederà, a partire dalle 21, come previsto inizialmente”.

Originariamente il consiglio comunale si sarebbe dovuto tenere all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario e sarebbe stata la prima seduta in presenza dopo quella di insediamento dell’ottobre scorso; per il resto ragioni di sicurezza contro i diffondersi dei contagi da coronavirus avevano sempre indotto a tenerle online.

21122021