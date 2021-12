x

x

LOMAZZO – Incidente stradale questa mattina alle 10.50 in via Brianza a Lomazzo: mezzi e uomini di Areu, il servizio regionale per le emergenze sanitarie, sono intervenuti a seguire della segnalazione del ribaltamento di una automobile. Sul posto è stata inviata una ambulanza della Croce rossa lomazzese ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. Il conducente del veicolo, un ragazzo di 21 anni, non ha comunque riportato gravi conseguenze; da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali; i militari dell’Arma hanno intanto anche avviati i rilievi del fine di ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo.

Intervento questa mattina alle 9.30 dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno nel retrostazione, a Saronno: in via Ferrari è stata segnalata la presenza di una persona che stava male. Il personale della Cri ha soccorso una donna di 53 anni, per un malore. L’interessata si è comunque ben presto ripresa e non è stato necesario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

21122021