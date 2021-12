x

Fratelli d'Italia sulla cittadinanza onoranza al Milite Ignoto.

Un immenso senso di riconoscenza verso chi “è andato avanti”. Questo dovrebbe essere lo spirito con cui tutto il consiglio comunale concederà la cittadinanza onoraria al Milite ignoto.

Senza se e senza ma, senza sotterfugi, senza maldestri voti, senza interpretazioni discutibili di regolamenti e senza l’ignavia de voto segreto in questa occasione solenne.

Stringersi in un ringraziamento verso chi ha sacrificato la propria vita nella consapevolezza del dovere pericolosamente assolto. Dei tanti patrioti Italiani e saronnesi che hanno vissuto una dell’esperienze più devastanti nella vita non solo per chi combattè ma anche per chi ha sofferto a casa.

Moltissimi di noi hanno storie da raccontare dei propri antenati, molti hanno ricordi, foto, oggetti, lettere. Soprattutto alle nuove generazioni è necessario tramandare con gesti semplici oltre agli onori dovuti da parte delle istituzioni tutte. Fratelli d’Italia voterà Si’ alla cittadinanza onoraria al milite ignoto.