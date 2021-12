x

CARONNO PERTUSELLA – Continua la maledizione del Comunale nella stagione 2021/2022, la Caronnese non va oltre il pareggio (1-1) contro il Sestri Levante e rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria interna.

La cronaca – Primo tempo frizzante, avvio super da parte della Caronnese che mette alle corde la formazione ligure. Corno e Vernocchi vedono i loro tiri murati, ma dopo dodici minuti la Caronnese trova il vantaggio: punizione di Vernocchi, tocco di Ballgjini e Arpino che in qualche modo gira verso la porta. Rete sporca ma Caronnese che sblocca la partita. Il gol galvanizza i rossoblù ma il pallonetto a lato di un nulla di Marquez sveglia il Sestri mentre la Caronnese perde per infortunio Corno. La perdita del capitano fa sbandare i padroni di casa, nonostante Argento si presenti con un tiro debole e centrale a termine di una ripartenza. Marquez, dall’altro lato, costringe alla gran parata Ansaldi, dal corner successivo Grosso di testa trova l’incornata vincente che vale il pari.

Ripresa con meno emozioni, i tentativi sono tutti della Caronnese che, però, con Esposito non trova la porta anche per le parate di Tozaj sempre attento sul numero undici. Cosentino di testa manda alto una soluzione velenosa, poi nel finale è forcing dei padroni di casa. Che in totale battono undici calci d’angolo, ma non riescono mai a trovare la girata vincente. E alla fine arriva un altro pareggio che serve a poco.

Caronnese-Sestri Levante 1-1

CARONNESE (4-3-1-2): Ansaldi; Coghetto (20’ st Cretti), Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Diatta; Corno (30’ pt Argento); Ballgjini, Esposito. A disp.: Angelina, Lazzaroni, Cattaneo, Cortesi, Boschetti, Silvestre, Raso. All.: Scalise.

SESTRI LEVANTE (5-3-2): Tozaj; Podda, Pane, Grosso, Chella, Maffezzoli; Soumahoro (24’ st Ferretti), D’Ambrosio, Cirrincione; Mesina, Marquez (43’ st Gonella). A disp.: Ventura, Parlanti, Diakhate, Bianchi, Furno, Costa, Gaddini. All.: Fossati.

Arbitro: Franzò di Siracusa.

Marcatori: 12’ pt Arpino (C), 37’ pt Grosso (S).

Note – Giornata soleggiata, terreno sintetico in ottime condizioni. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Arpino, Diatta, Grosso, Putzolu, Argento, Scalise, De Lucca, Maffezzoli. Angoli 11-8. Recupero 2’, 4’.

