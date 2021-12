x

Di sèguito la trascrizione del discorso pronunciato a braccio dal Presidente del Consiglio Comunale, Pierluigi Gilli, a conclusione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2021, in cui è stata concessa la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

“Dico anch’io il mio pensiero in questa occasione così sentita, poiché tutti gli interventi che si sono susseguiti hanno avuto un filo conduttore comune in un modo quasi impressionante, che ci ha visti tutti quanti concordare sul conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Il Milite Ignoto che più volte è stato sottolineato come oggi costituisca un simbolo, un ideale, nel quale tutti si possono riconoscere, tutti gli Italiani di oggi, come tutti gli Italiani di ieri e come gli Italiani di domani.

Un simbolo che è legato alla sofferenza, al dolore, alla sofferenza e al dolore che i 650.000 morti della prima guerra mondiale hanno subìto, ma che con loro hanno subìto le loro famiglie e chi è rimasto a casa .

Il dolore che hanno subìto tutti quelli che nella nostra storia, anche quella più recente, hanno avuto la vita spezzata per motivi di guerra o per motivi di terrorismo o per motivi sempre connessi alla malvagità degli uomini.

Il simbolo che noi onoriamo nel Milite Ignoto è noi stessi, che fatichiamo a vivere la nostra vita.

Tanti anni fa – i miei figli erano ancora bambini – alla fine d’agosto, durante le vacanze, li portai al Sacrario di Redipuglia; questo ricordo mi commuove molto: Redipuglia è un luogo che potrebbe sembrare lunare, vi sono sepolti più di 100.000 soldati morti durante la prima guerra mondiale. Una collina che sale ed è una distesa di tombe.

Tuttavia, su queste tombe, come quella sera, quel tardo pomeriggio in cui siamo stati là, il sole al tramonto torna a scaldare la pietra; intorno a queste tombe si è creato un bosco, intorno a queste tombe ci sono gli scoiattoli. Ciò significa che la vita continua e che quelle morti non sono state morti invano.

Come nella delibera della Giunta si legge “nella tutela della nostra memoria storica noi contribuiamo alla tradizione” al passaggio, allo scambio tra generazioni “dei valori fondamentali su cui si fonda la comunità nazionale”, valori che “sono scolpiti nella Costituzione della Repubblica, che promuove la pace”, promuove la pace e ripudia la guerra, ma “onora e rispetta il sacrificio dei Caduti in tutte le guerre e nelle missioni di pace” – sono queste le guerre moderne – “e le sofferenze delle popolazioni civili”.

Onorando il Milite Ignoto, onoriamo tutto questo fiume di dolore e di sofferenza, che è insito della natura umana, ma che ci deve lasciare una traccia, una traccia vera, una traccia concreta nella nostra vita di tutti i giorni.

Questa sofferenza che stiamo ancora provando in modo diverso, forse meno drammatico, forse più centellinato nel tempo, che stiamo sentendo anche oggi per questa pandemia che ha sgangherato il nostro modo di vivere e di pensare.

Ma non è la fine, l’umanità andrà avanti; e allora di questo ideale abbiamo e avremo bisogno.

È per questo che la nostra città, nell’onorare il Milite Ignoto, consegnerà la sua memoria all’Istituto Comprensivo Ignoto Militi – Saronno da 70 e più anni del Milite Ignoto si è già ricordata -, affinché serva da monito per le future generazioni.

Stiamo celebrando – l’ha già detto qualcuno prima – non una persona, perché non sappiamo nemmeno chi sia, ma stiamo celebrando l’umanità di tutti gli Italiani e di tutte le Italiane: è con questo pensiero che io invito il Consiglio Comunale ad essere unanime sulla decisione”. Il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità, presenti tutti i 25 Consiglieri, la concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.