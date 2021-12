LOMAZZO – “Attenzione, siamo sold out per il 24 dicembre!” Ad avvisare sono i volontari del comitato di Lomazzo della Croce rossa italiani, che per la giornata odierna effettuano tamponi gratuiti nella piazza del paese. “Il numero di prenotazioni e richieste ricevute è incredibile – rilevano dalla Cri – Nonostante abbiamo aumentato le ore di presenza e raddoppiato gli operatori, siamo purtroppo impossibilitati ad accettare ulteriori richieste. Abbiamo ancora spazio per le prenotazioni del 30 dicembre, sempre attraverso il nostro sito www.crilomazzo.org“.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio)

24122021