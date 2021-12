CARONNO PERTUSELLA – “L’Amministrazione comunale ci ha prospettato delle soluzioni ma non andavano bene per la mia famiglia. Sono sola con tre bimbi al momento sono da alcuni parenti a Milano ma faccio la spola per l’asilo dei piccoli. Ci servirebbe un posto a Caronno Pertusella perchè così non riesco ad andare avanti”.

Sono le parole di una giovane mamma che lancia un appello per avere una casa per la sua famiglia che da diversi mesi vive un momento di grande difficoltà: “Sono sola con i miei tre bimbi e le difficoltà sono iniziate nel mese di luglio quando è diventato esecutivo lo sfratto al termine di una procedura iniziata nel luglio del 2020”.

La donna si è rivolta all’Amministrazione comunale: “Ho sentito il Comune e i Servizi sociali ma lo spazio che mi hanno proposto era troppo piccolo e non adatto per noi quattro. Al momento sono da alcuni familiari a Milano ma è una soluzione che non può continuare. Sono in grande difficoltà non solo per la gestione dei bimbi ma anche i problemi di salute della più piccola”.

