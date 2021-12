SARONNO – La giornata festiva di ieri non ha rallentato i controlli delle Fiamme Gialle della compagnia di Saronno che hanno realizzato accertamenti anche il giorno di Santo Stefano.

Nel pomeriggio di ieri i finanzieri guidati dal capotano Gaia Sorge hanno realizzato un posto di blocco in piazza Cadorna davanti allo scalo ferroviario.

Sono stati realizzati una serie di controlli sul rispetto delle norme anticovid ma anche sul rispetto delle norme del codice della strada. Accertamenti che il comando provinciale guidato dal comandante generale Crescenzo Sciaraffa realizza regolarmente nell’intera provincia di Varese con una particolare attenzione per il territorio del Saronnese.

