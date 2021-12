CISLAGO – “In questi giorni molti cittadini stanno chiamando il Centro medici di Cislago e per questo la linea potrebbe risultare spesso occupata. I nostri medici, con i quali siamo in contatto, stanno facendo il massimo per dare risposte a tutti nel minor tempo possibile”. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale cislaghese.

Di seguito alcuni numeri utili: il Centro medici di famiglia risponde al numero 0296382050, per la Continuità assistenziale è possibile contattare il 116117. Numero verde covid 800894545. In caso di urgenza il numero unico di emergenza è il 112.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio)

27122021