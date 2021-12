UBOLDO – Gallina persa e ritrovata ieri ad Uboldo: in qualche modo era riuscita ad allontanarsi dalla proprietà dei suoi “padroni” ed è stata notata da alcuni cittadini in via Brera in zona centrale; sono riusciti a prenderla, evitandogli così di finire sotto qualche automobile di passaggio oppure morta per il freddo notturno, o preda di qualche animale selvatico, ormai in campagna una presenza abituale è soprattutto quella delle volpi, che ormai hanno imparato a convivere con il contesto urbano e si avvicinano di frequente anche all’abitato, senza temere la vicinanza dell’uomo.

Ma torniamo alla gallina smarrita: ci sono state le ricerche tramite il tam tam sui social network e la pubblicazione della foto dell’esemplare (qui, un dettaglio dell’immagine diffusa sui social) e nel giro di non molte ore è giunto il lieto fine della vicenda; è stato infatti trovato il legittimo proprietario ed ha potuto avvenire la restituzione della gallina.

27122021