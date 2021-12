SARONNO – Il covid è arrivato anche al palazzo Comunale tanto che è stato deciso di realizzare nella giornata di oggi una sanificazione di tutti gli uffici della sede di piazza Repubblica.

L’aumento dei positivi e dei contagi dell’intera città di Saronno, e più in generale, nel comprensorio non ha risparmiato neanche il palazzo comunale. Negli ultimi giorni a cavallo delle festività sono almeno due i dipendenti risultati positivi da qui la decisione dell’Amministrazione di realizzare, come avvenuto in passato in caso di contagi all’interno del palazzo municipale una sanificazione totale della struttura.

L’intervento è stato programmato per oggi pomeriggio a partire dalle 14.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn