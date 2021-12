SARONNO – Si sono tenuti stamattina nella parrocchia della Regina Pacis i funerali di Erminia Rosio, vedova Pagani, 77enne saronnese.

Madre di tre figli Erminia Rosio è stata titolare dello storico colorificio Pagani, in piazza Unità d’Italia, in cui si trovava di tutto anche per la pittura e la decorazione delle case. Non era conosciuta solo per l’impegno e la dedizione con cui ha svolto la propria attività professionale ma anche per quello nel sociale e nella vita politica della Dc prima e del partito Popolare poi.

Condoglianze alle famiglie sono arrivate anche dal mondo politico saronnese e dell’Amministrazione che ha diffuso un breve messaggio.

“Si sono svolti questa mattina i funerali della signora Erminia, mamma dell’Assessore alla Coesione sociale, Servizi alla persona e Politiche per le famiglie, Ilaria Pagani. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e i componenti la Giunta comunale si stringono con affetto ad Ilaria in questo momento di grande dolore per lei e i suoi famigliari e porgono a tutti loro le più sentite condoglianze”.