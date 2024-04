Primo piano

NOVEDRATE – Giornata uggiosa al comunale di via per Mariano, dove oggi pomeriggio il Novedrate ha ospitato la Cogliatese dando vita a una sfida combattuta e molto tirata. Padroni di casa in piena lotta playout e a caccia di punti per scongiurare lo spareggio tramite salvezza diretta, biancoazzurri invece già salvi da un paio di giornate ma desiderosi di rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte.

Partono forte i ragazzi di Biemmi : dopo un minuto di gioco, rimessa laterale respinta dalla difesa, Manno dal limite colpisce bene di controbalzo, la palla vola dritta verso la rete ma si stampa sul palo. Il Novedrate ci prova con qualche sfuriata ma la Cogliatese è ordinata e riparte in maniera efficace. Al 20′, contropiede guidato da Roncalli, l’esterno sinistro fa partire un bel traversone dalla trequarti campo e pesca il movimento di Ponti che impatta di testa e scavalca Ceppi, pallone in rete ma il direttore di gara fischia il fuorigioco. Al 30′ si sblocca la partita : corner Novedrate, la difesa respinge ma Ronzoni controlla la sfera in fascia, pennellata morbida al centro dell’area, trovato il centrale Marzorati che si improvvisa acrobata e con una spettacolare rovesciata trafigge Ortolan. Si chiude la prima frazione di gara sull’1-0 per i gialloblu.

Nel secondo tempo, la Cogliatese inizia a gestire bene il possesso e a costruire con pazienza, il Novedrate si copre e imbastisce il fortino per portare a casa i tre preziosissimi punti. Quattro minuti dopo il fischio d’inizio, però, il capitano Pastore si incunea sull’out di destra ed entra in area, palla in mezzo fermata da una mano avversaria, calcio di rigore. Si incarica della battuta il numero 10 Cimnaghi : Ceppi lo ipnotizza e respinge, mantenendo intatto il vantaggio. Al 58′ arriva il raddoppio con Farina che su una mischia da calcio di punizione riesce in qualche modo a depositare la palla in rete deviandola di testa. La partita si innervosisce, i padroni di casa con malizia giocano col cronometro, la Cogliatese crea ma non riesce ad accorciare. Sul tramonto della partita, Cimnaghi si rifà e colpisce al 91′ con un destro in area, gol e partita riaperta. Il Novedrate si spaventa ma tiene duro e non si fa fregare nel recupero.

Finisce dunque 2-1 per il Novedrate che stacca la Cascina Mamete e, con una vittoria all’ultima giornata, potrebbe addirittura “saltare” i playout e ottenere la salvezza diretta. Cogliatese che incassa la terza sconfitta di fila, anche se c’è stato un incoraggiante miglioramento sul piano del gioco rispetto alle ultime due uscite. I biancoazzurri domenica prossima chiuderanno la stagione con l’ultima partita in casa contro il Figino.

Novedrate – Cogliatese : 2-1

Novedrate : Ceppi, De Bastiani (40’st Ndiaye), Cazzulani, Abbondi, Marzorati, Paterini, Mason, Farina (11’st Palazzolo), De Angelis (28’st Rivolta), Ronzoni, Rivolta. A disposizione : Mariani, Perani, Messina, Galimberti, Rossini. All. Terraneo

Cogliatese : Ortolan, Roncalli (25’st Corona), Zanco (19’st Pivato), Manno, Pastore, Chiari, Rose, Balestrini, Ponti (20’st Castelnovo), Cimnaghi, Avella (25’pt Zampieri). A disposizione : Borgonovo, Marcolongo. All. Biemmi

Marcatori : 30’pt Marzorati (N), 13’st Farina (N), 46’st Cimnaghi (C)

Arbitro : Vesco Martina (sez. Saronno)

