SARONNO – I lampioni sono accessi, i medaglioni artistici con immagini del Santuario della Beata vergine dei Miracoli risplendono coi loro led, il campanile spicca con il luci gialle ma l’albero di Natale nel cuore della piazza è triste e buio.

Insolito black out questa sera nel cuore di Saronno dove a spegnersi di colpo è stato l’albero di Natale posizionato dall’Amministrazione comunale al centro della piazza lo scorso 8 dicembre. Ad accorgersi del problema anche i fedeli all’uscita della messa della 18 in Prepositurale. Uno spettacolo insolito anche perchè tutto il resto della città è perfettamente illuminato.

Negli ultimi anni è capitato in diverse circostanze che piazza Libertà avesse a che fare con black out e che restasse completamente al buio mentre il resto della città aveva regolarmente la fornitura elettrica e anche l’illuminazione pubblica. Difficile dire quale siano le cause del black out dell’albero se un problema sui cavi o banalmente un guasto ma certo, vista anche la presenza in piazza del sindaco Augusto Airoldi l’Amministrazione si attiverà per risolvere il problema al più presto.

