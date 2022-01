SARONNO – “Gli amaretti della serie B sono costretti a rinviare la partita di sabato 8 gennaio per casi di positività al covid-19. Stanno tutti bene e sono isolati nelle loro case. I giocatori negativi continuano gli allenamenti in attesa di tornare tutti insieme”. Lo fa sapere la Pallavolo Saronno. Saronno avrebbe dovuto ospitare sabato al Paladozio di via Biffi, con inizio alle 18.30, la capolista Yaka Volley Malnate. In classifica lo Yaka guida con 27 punti, seguono Pallavolo Saronno e Rossella Caronno con 24 punti.

Da definire la data del recupero.

