MISINTO – Si è diffusa stamattina la notizia della scomparsa di Celestino Longoni attivissimo membro della comunità misintese. Aveva 82 anni ed aveva lavorato come insegnante di lettere

A tracciarne la figura è il sindaco Matteo Piuri: “Misinto perde una persona di grande spessore culturale e umano, estremamente disponibile, che tanto ha dato alla nostra comunità. Lo ricordo mentre suonava l’organo in Chiesa, insieme alla corale Santa Cecilia”.

Longoni è conosciuto anche per aver scritto il libro sulla storia di Misinto.

“Ci siamo ritrovati in più occasioni istituzionali, soprattutto quando ricoprivo la carica di assessore, a parlare del nostro territorio, e anche di quando era bambino e giocava con il mio defunto papà.

Ricordo – conclude i primo cittadino unendosi a tutta la comunità e all’Amministrazine nelle condoglianze alla famiglia – anche la sua telefonata per congratularsi dopo la mia elezione a primo cittadino di Misinto nel 2019. Sono stati momenti preziosi. Lo ringrazio, non solo per i consigli, ma per tutto quello che ha fatto durante la sua vita per la nostra Misinto”.

(foto: la copertina del libro co cui Celestino Longoni è entrato nelle case di tanti misintesi)