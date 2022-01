SARONNO – “Hair The Tribal Love-Rock musical” torna con un nuovo allestimento 2021-2022 in scena sabato 8 gennaio a Saronno al teatro “Giuditta Pasta” in doppia replica: alle16 e alle 20.30. Il tour riparte proprio da Saronno dove la compagnia proverà per qualche giorno prima del debutto e si concluderà in primavera a Milano.

Alla fine degli anni sessanta un musical, che da lì a pochi anni sarebbe diventato un film, scosse profondamente l’opinione americana. Tra sesso, scandalo, droghe e musica rock “Hair” raccontava la storia di una ribellione, contro la tradizione, il conservatorismo e le guerre, soprattutto contro la traumatica guerra del Vietnam. E proprio i capelli rappresentano simbolicamente il rifiuto totale nei confronti della guerra, i protagonisti del musical portano i capelli lunghi come espressione del rifiuto di entrare a far parte dell’esercito americano.

Il musical debutta nel 1967 a New York in un teatro minore e poi, dopo 45 repliche, arriva a Broadway. Numerose le messe in scena successive, da Los Angeles a Londra, a Sidney, fino ad arrivare a Roma, al Sistina dove i giovanissimi Renato Zero, Loredana Bertè e Teo Teocoli, con la regia di Victor Spinetti e l’adattamento dei testi di Giuseppe Patroni Griffi, portarono il rock, un cast multietnico ed il primo nudo in scena nel tempio dei musical più classici, per un grande e contestato successo.

Scatenata, coloratissima, emozionante, coinvolgente, quella di “Hair”, creato da James Rado e Gerome Ragni (autori rispettivamente del libretto e delle liriche) e da Galt MacDermot, autore delle musiche, è una storia senza tempo, una storia di amicizia, amore libero e pacifismo, ancora oggi simbolo della controcultura hippie, che porta messaggi di straordinaria attualità: fratellanza, multiculturalità, libertà, come desiderio di spogliarsi di tutto per essere se stessi (come nella scena di nudo di fine primo atto), ambientalismo, lotta alle differenze sociali e sessuali e impegno civile, sono alcuni dei temi che ancora oggi risvegliano la coscienza dei ‘nostri’ giovani.

“Oggi, come allora -sottolinea il regista Simone Nardini- esistono ancora tanti Vietnam… e tanti giovani con la voglia di liberarsi dalla schiavitù commerciale della società. “Hair”, spettacolo cult fine anni ’60, è più che mai l’ideale manifesto delle nuove generazioni che cantano l’alba dell’era dell’Acquario. Il mio tributo vuole rendere omaggio all’opera-rock simbolo del pensiero ‘hippie’. In quegli anni si formavano gruppi di ragazzi e ragazze che trascorrevano il tempo senza inibizioni e accompagnavano la protesta contro le sofferenze della guerra con il grido di “sesso, droga e Rock’n’Roll”.

Hair il musical con il suo folto cast, le musiche eseguite dal vivo, le coinvolgenti coreografie, il libretto in italiano ma le canzoni in lingua originale e la trasgressione irriverente dei sui contenuti -conclude il regista- coinvolgerà ancora le platee dopo oltre 50 anni dal suo debutto a Broadway”.

Biglietti ancora disponibili, acquistabili online e al botteghino.

Si ricorda che come prescritto dalle ultime disposizioni vigenti in materia di contenimento Covid, l’accesso al teatro sarà consentito ai possessori di GreenPass Rafforzato e con mascherina Ffp2.

Teatro Giuditta Pasta, via I Maggio, Saronno

sabato 8 gennaio alle 16 e alle 20.30

Hair

Biglietto:

intero: 30 euro

ridotto: 28 euro

ridotto under26: 20 euro

Cast artistico

JACOPO SICCARDI Berger

STEFANO LIMERUTTI Claude

VITTORIA BRESCIA Sheila

MATTIA CAPUANO Woof

PIER LUIGI LIMA Hud

MATTEO MINERVA Margaret

ALICE TOMBOLA Ronnie

ELGA MARTINO Crissy

STEFANIA MENEGHINI Jeanie

VALERIA DELLA VALLE Dionne

MAURIZIO MISCEO Walter

FABIO LORENZATTI Hubert

FRANCESCO CONTI Steve

FRANCESCA GALEAZZI Mary

MONICA PATINO Leata

GIAMPAOLO PICUCCI Mark

MATTIA EPIFANI Paul

CRISTIANA PIGAZZI Linda

ILARIO CASTAGNOLA Hiram



Team creativo

Regia, scena e costumi: Simone Nardini

Musical supervisor: Stephen Alexander Lloyd

Direzione musicale: Eleonora Beddini

Direzione canora: Pasquale Girone Malafronte

Supervisione alla direzione canora: Eleonora Mosca

Coreografie: Valentina Bordi

Disegno Luci: Valerio Tiberi

Acting coach: Michele Savoia

Assistente alle coreografie: Michela Brasca

Assistente alla regia: Marco Martini

Parrucche: Mario Audello

Traduzione del libretto di Sandro Avanzo e Simone Nardini

Orchestra diretta da Eleonora Beddini

Eleonora Beddini -Tastiera/ Ezio Allevi – Sax/ Marco Campagna –

Batteria/Daniele Catalucci – Basso

Marcello Ronchi -Tromba/Marco Tersigni – Chitarra.

