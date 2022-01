CARONNO PERTUSELLA – Prima la neve, poi il coronavirus. Rinviata ancora una volta la sfida tra Città di Varese e Caronnese, che si sarebbe dovuta disputare mercoledì 5 gennaio allo stadio varesino, il “Franco Ossola”. La gara era valida come recupero della quindicesima giornata di campionato del girone A di Serie D. In programma inizialmente per mercoledì 8 dicembre, allora fu rinviata a causa delle nevicate che colpirono la Lombardia. Non è ancora tempo di derby, quindi, per i ragazzi rossoblù del Caronno. La Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato nella giornata di oggi il rinvio della partita.

Il comunicato della Lnd

Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Città di Varese, preso atto della documentazione allegata, prveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emercenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara Città di Varese-Caronnese, recupero 15′ giornata del campionato Serie D in programma mercoledì 5 gennaio, è rinviata a data da destinarsi.

(foto archivio: l’incontro era stato originariamente rinviato per neve)

04012022