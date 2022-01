LOMAZZO – Con una nota condivisa sui social e hai propri iscritti la società Esperia Lomazzo ha deciso di sospendere tutte le attività.

“La situazione epidemiologica in questo periodo si è aggravata molto pesantemente. La dirigenza di Esperia Lomazzo calcio ne prende atto, e consapevole dei rischi e dei disagi che potrebbero protrarsi anche negli istituti scolastici e soprattutto su invito del Crl Figc sospende momentaneamente tutti gli allenamenti fino al 16 gennaio 2022, ci riserviamo in oltre per le stesse ragione, di sospendere fino al 31 gennaio.

Facciamo presente che, al rientro e su indicazioni governative, tutti i mister,dirigenti e atleti sopra i 12 anni avranno l’obbligo di presentare il GP rafforzato( ottenuto con doppia dose di vaccino).Certi della vostra comprensione, speriamo di tornare il prima possibile sui campi”

05062022

