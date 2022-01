SARONNO – Giardinieri al lavoro ieri mattina nel cuore di Saronno per l’abbattimento di un bagolare di corso Italia.

Gli operai specializzati dell’azienda incaricata della gestione del verde sono entrati in azione di buon ora con piattaforma aerea e motoseghe e già intorno alle 9 l’intervento era finito.

Al posto della pianta è rimasto solo il ceppo visibile all’inizio della via pendonale poco dopo l’intersezione con via Carcano.

Al momento l’Amministrazione non ha reso noto le motivazione del taglio del bagolaro anche se ovviamente prima di un intervento di questo tipo viene sentito l’agronomo comunale.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn