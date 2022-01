SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Nourhan Moustafa consigliere comunale di [email protected]

Con l’inizio del nuovo anno vorrei augurare a tutti i saronnesi che il 2022 possa portare tante soddisfazioni e ripagare le difficili rinunce affrontate in questo momento di grande difficoltà e spaventosa incertezza. La pandemia ha inevitabilmente cambiato le abitudini di ciascuno di noi ma ciò non deve fermarci dal continuo confronto perché solo attraverso un’ampia condivisione si possono formulare proposte concrete, utili allo sviluppo che tutti auspichiamo.

In questo periodo sono molto soddisfatta della collaborazione positiva e costruttiva avviata con i miei colleghi Luca Davide e Lorenzo Puzziferri. Il progetto, a cui sto contribuendo alla realizzazione, costituirà una svolta significativa per Saronno e il circondario. Vedremo il tutto prendere forma nei prossimi mesi e sarà un momento di fantastica condivisione per tutta la città.

Inoltre con l’attivista di Obiettivo Saronno, Alessandra Pagani, stiamo lavorando su un progetto articolato in più momenti e speriamo di poter rivelare ulteriori dettagli al più presto.

Trovo che pianificare attività concrete sul territorio sia la soluzione più efficace per un 2022 più propositivo e meno astratto ed è per questo che sono sicura che ci sarà una partecipazione cospicua da parte dei giovani saronnesi.