SARONNO / TRADATE / LIMBIATE – “Dal pomeriggio di oggi 5 gennaio sono previsti venti da nord ed in rinforzo a tutte le quote soprattutto sui settori occidentali, Garda e Retiche di confine: sulla pianura le velocità medie orarie potranno attestarsi attorno ai 50 chilometri orari, mentre sulle zone montane tra 700 e 1500 metri le velocità medie e le raffiche saranno comprese tra i 40 ed i 90 chilometri orari”. L’avviso giunge dal Servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Sono previsti fenomeni in attenuazione a partire dalle prime ore della mattinata di giovedì 6 gennaio. Inoltre per la giornata di oggi 5 gennaio sono previste deboli precipitazioni diffuse, in particolar modo su Alpi, Prealpi ed alta pianura. I fenomeni saranno da metà giornata in attenuazione e graduale esaurimento da ovest verso est. Limite neve in abbassamento fino a 600 metri circa, con accumuli tra 600 e 1200 metri mediamente tra 5 e 10 centrimetro, oltre i 1500 metri tra i 20 ed i 30 centrimetri circa, mentre su Alpi e Prealpi orientali saranno possibili nevischio o deboli nevicate sotto i 600 metri, ma senza accumuli

significativi al suolo.

(foto archivio: intervento dei pompieri per i danni del vento)

05012022