CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese comunica che i giocatori Alessandro Cattaneo e Alessio Raso non fanno più parte del gruppo della prima squadra. Il primo, difensore classe 2001, è tornato alla Vergiatese in Eccellenza. Il secondo, centrocampista classe 2002, è tornato alla Pro Vercelli che ne deteneva il cartellino.

La Caronnese “ringrazia i due giovani calciatori per l’impegno profuso in questa prima parte di stagione ed augura ad entrambi le migliori fortune professionali”.

Alla luce dei “numerosi casi di positività riscontrati nei gruppi squadra”, il Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti ha disposto la sospesione di tutte le partite in calendario fino a domenica 23 gennaio. Il 12, 16 e 19 gennaio sono stati però previsti, ovviamente sempre che non vi siano giocatori positivi nelle vari formazioni interessate, gli incontri di recupero che erano già stati rinviati, per casi di positività al coronavirus o per il maltempo, prima della sosta natalizia.

06012022