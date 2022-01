SARONNO / TRADATE / LIMBIATE – Pessimi i dati locali per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus: a Saronno superati i 6100 casi (oggi +150), a Caronno Pertusella i 3000 (oggi +112). A Tradate oggi +68. Forte crescita anche nelle Groane e vicino comasco: a Limbiate +231, a Cesano Maderno +206 ed a Cogliate +69.

Ecco i numeri dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 6.106 (5.956)

Tradate 2.873 (2.805)

Caronno Pertusella 3.087 (2.975)

Origgio 1.371*

Cislago 1.815*

Varese 12.112 (11.814)

Busto Arsizio 13.277 (12.915)

Gallarate 7.938 (7.553)

Nel Comasco:

Lomazzo 1.592

Turate 1.496*

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 6.202 (5.971)

Cesano Maderno 6.867 (6.661)

Lazzate 1.302*

Ceriano Laghetto 1.105*

Cogliate 1.456 (1.387)

Monza 18.780 (18.163)

Desio 6.994 (6.777).

Dati pessimi, anche oggi ed anche a livello locale, per quanto riguarda i nuovo contagi da coronavirus. Nel Varesotto altre +4531 persone vanno in isolamento perchè positive al covid (e quindi moltissimi di più in quarantena), mentre va ancora peggio in Brianza, +4.912 casi in un giorno; e male pure il meno popoloso Comasco, +2.737.

Dati purtroppo ancora da record in Italia ed in Lombardia per quanto riguarda i nuovi contagi. Sul territorio regionale oggi +52.693 i nuovi casi, +46 i decessi ed oltre cento i nuovi ricoveri ospedalieri. A livello italiano, oggi +219.441 nuovi casi (record assoluto da inizio pandemia) con 198 morti.

Dall'inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall'elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall'Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d'età.

